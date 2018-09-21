Перед встречей ОПЕК+ рынок нефти ведет себя осторожно

Москва, , 09:24 — REGNUM Волатильность на рынке черного золота в последнее время повысилась, что во многом связано с мощными противодействующими факторами. Так, рост котировок 20 сентября резко прервался и сменился обвалом на целую фигуру. Сегодня, 21 сентября, с утра в Brent отходит от минимумов в районе 78 и снова торгуется на положительной территории, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Несколько дней назад черное золото резко выстрелило вверх на комментариях о том, что Саудовская Аравия считает для себя комфортными уровни цен выше 80 за баррель. Затем с королевством согласился Иран. Это поддержало укрепление бычьих настроений в сырьевом сегменте наряду со слабым долларом и ожиданием резкого сокращения предложения после введения иранских санкций», — отметил эксперт.

Но 20 сентября Трамп в очередной раз выступил с критикой в адрес ОПЕК, назвав ее монополией, которой «немедленно следует снизить цены на нефть». Рынок отреагировал так же чутко, как и раньше на слова Саудовской Аравии — игроки перешли к агрессивной фиксации прибыли. Причем в ближайшие дни волатильность, вероятно, будет только расти.

«В начале новой недели рынок будет отыгрывать итоги алжирской встречи и затем — возможной реакции Трампа на эти итоги. Также игроки будут следить за данными по буровой активности в Штатах и за поведением доллара, который начал намекать на перелом бычьего тренда. В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит восстанавливаться, но импульс будет осторожным и сдержанным — перед выходными и алжирской встречей велик соблазн зафиксировать прибыль, чтобы сократить риски», — полагает Мащенко.

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