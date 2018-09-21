Всемирный банк не прогнозирует финансового кризиса в Индонезии

Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Всемирный банк считает, что, несмотря на глобальные экономические потрясения, шансы на финансовый кризис в Индонезии относительно невелики, сообщает Antaranews.

«В 2018 году Индонезия находится в сильном положении, и теперь у нее более высокие экономические основы», — заявил директор отдела Индонезии и Восточного Тимора Всемирного банка Родриго А. Чавес.

Глобальная неопределенность в связи с торговой войной между США и Китаем, а также последствия кризиса в развивающихся странах в разгар нормализации политики центральных банков США действительно привели к оттоку капитала из развивающихся стран, включая Индонезию.

При этом национальная валюта Индонезии, рупия, обесценилась на 4,8% по отношению к доллару США во втором квартале, плюс 2,7% в июле и августе. Инфляция в 3,3% все еще ниже цели Банка Индонезии.

Издание отмечает, что Банк Индонезии ужесточил свою денежно-кредитную политику, сохранив разницу в контрольных процентных ставках с США, ожидается, что он сможет «приручить» отток капитала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономический рост Индонезии, как ожидается, достигнет 5,2% в 2018 и 2019 годах.

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