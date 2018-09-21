«Проблему Пенсионного фонда РФ можно решить путем развития экономики»

Махачкала, , 09:08 — REGNUM К повышение пенсионного возраста отрицательное отношение. Проблему Пенсионного фонда РФ (ПФР), проблему формирования доходов ПФР можно было решить другими методами, не повышая пенсионный возраст, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, доктор экономических наук, Дагестанский государственный университет (ДГУ) Рамазан Сомоев.

«Так, наполнить бюджет ПФР можно в первую очередь путем развития экономики, повышением доходной базы страховых взносов. А правительство РФ решило так: если экономика не развивается и у чиновников не получается её развить последние 20−25 лет, то можно пойти по лёгкому пути — повысить пенсионный возраст», — отметил эксперт.

Повышая пенсионный возраст, власти ссылаются на западные страны, но в России совсем не такая высокая продолжительность жизни, не такой менталитет, не та экономическая ситуация. Например, в Дагестане, особенно в сёлах, плачевная ситуация — колоссальная безработица, людям негде работать. Нельзя ориентироваться на Запад.

«Цивилизованный мир повышает пенсии за счет развития экономики. В развитых странах валово́й вну́тренний проду́кт (ВВП) на душу населения гораздо выше, чем в России. В нашей стране пенсионные накопления не работают, они заморожены, люди не заинтересованы накапливать на пенсию, потому что непонятно, куда эти деньги вкладываются. Все эти аргументы говорят не в пользу инициативы властей о повышении пенсионного возраста», — высказал свое мнение Сомоев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»