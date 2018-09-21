Российские телеканалы воспользовались правом увеличить рекламу в прайм-тайм

Москва, , 08:58 — REGNUM Российские телеканалы воспользовались своим правом увеличить количество рекламы в прайм-тайм с 9 до 12 минут в течение часа, сообщает 21 сентября РБК со ссылкой на данные компании Etat Control International, которая специализируется на медиааудите.

Отмечается, что последние 10 лет телеканалы могли отводить под рекламу только девять минут в течение часа (216 минут в сутки).

Однако в начале августа в России вступили в силу поправки в закон «О рекламе», согласно которым вещатели могут увеличить продолжительность рекламных блоков до 12 минут, но в течение суток по-прежнему можно ограничиться только 216 минутами.

«(Такая ситуация) закономерно привела к тому, что вещатели стремятся показывать больше рекламы в прайм-тайм и меньше — поздней ночью», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению авторов законопроекта, соответствующие изменения позволят телеканалам «более эффективно привлекать рекламодателей и обеспечивать стабильность своего финансирования».

Вместе с тем в детских теле‑ и радиопередачах запрещается реклама товаров, не предназначенных для детей. При этом прописывается, что ограничение не будет распространяться на спонсорскую рекламу за некоторыми исключениями.

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