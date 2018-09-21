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В Ярославской области приставы оштрафовали почтовиков за медлительность

Экономика

За 8 месяцев более 300 раз судебные извещения доставляли не вовремя

В Ярославской области приставы оштрафовали почтовиков за медлительность
Иллюстрация: Wikimedia.org
Почта

Ярославль, 21 сентября 2018, 08:56 — REGNUM  В Ярославской области судебные приставы возбудили 252 судебных дела против операторов почтовой связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Приставы проверили сроки и порядок доставки судебных извещений — за 8 месяцев 2018 года было выявлено 344 случая несвоевременной доставки.

«Совершение данного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь управления службы судебных приставов Ярославской области Екатерина Пиунова.

По данным материалам возбуждено и принято к принудительному исполнению 252 исполнительных производства на сумму 126 000 рублей. На сегодняшний день приставы взыскали 84 000 рублей.

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Деятельность судебных приставов
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