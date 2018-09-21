Кадыров рассчитывает на Кудрина в вопросе ликвидации незавершёнки

Грозный, , 08:48 — REGNUM Власти Чечни озаботились проблемой незавершенного строительства. За содействием в решении вопроса долгостроев руководство намерено обратиться к главе Счетной палаты Алексею Кудрину. Об этом 20 сентября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы обратимся к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой оказать содействие в ускорении процесса ликвидации незавершёнки, — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте», — уверен, что совместными усилиями мы сможем выправить ситуацию и достроить объекты, имеющие важное социально-экономическое значение».

Как отметил Кадыров, одними из основных причин долгостроев являются недостаточное финансирование строительно-монтажных работ и отсутствие средств для закупки оборудования. В качестве примера он привел проекты по возведению городских клинических больниц №1 и №4 и Национальной библиотекой. Всего в этом списке 13 объектов, которые имеют высокую степень готовности и могут быть достроены и введены в эксплуатацию при совместных усилиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях прошла коллегия Счетной палаты, на которой были обсуждены вопросы незавершенного строительства в субъектах СКФО. По итогам анализа этой проблемы аудиторы проинформировали, что всего на Северном Кавказе более четырех тысяч объектов незавершёнки на общую сумму более 160 млрд рублей. При этом наибольшее количество объектов, приостановленных без процедуры консервации, было выявлено в Чечне — 464 и Дагестане — 387.