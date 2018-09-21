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«Стимулировать чиновников нужно «кнутом», «пряник» не поможет»

Экономика

Эксперт убеждён, что лучшим стимулом для госслужащих является нагоняй от Путина или увольнение

«Стимулировать чиновников нужно «кнутом», «пряник» не поможет»
Цитата из к/ф «Индиана Джонс В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США
Под кнутом

Якутск, 21 сентября 2018, 09:05 — REGNUM  Увеличение бюджетных расходов на материальную мотивацию чиновников приведёт к обратному эффекту. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя намерение выделить из бюджета РФ 631,9 млрд рублей в 2019—2021 годах на поощрительные выплаты госслужащим.

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«Это приведёт к обратному эффекту, так как потребности чиновников беспредельны, как у известной персоналии из сказки Пушкина, которая осталась у разбитого корыта. Только отличие современной истории в том, что у разбитого корыта, то есть российской экономики, останется простой народ. Высшие чиновники давно купили себе дворцы и особняки за границей, а те кто рангом пониже построили их в престижных районах городов и пригородах в России», — считает эксперт.

По мнению Юрия Данилова, для того чтобы чиновники лучше работали вместо мотивации им нужен «стимул в виде очередного разноса от президента России Владимира Путина или снятие с занимаемой должности из-за служебного несоответствия».

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«Это будет справедливо. Видимо, некоторые чиновники не смогли эффективно руководить государственными органами, если при очередной угрозе со стороны Трампа экономические показатели России падают», — пояснил кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, на премии и надбавки к зарплатам госслужащих с 2019 по 2021 год намерены потратить около 630 млрд рублей. Таким образом в правительстве России намерены мотивировать чиновников.

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Зарплаты государственных служащих
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