Мантуров рассказал о потенциале сотрудничества с КНР по радиоэлектронике

Куньмин, Китай, , 08:21 — REGNUM Москва видит существенный потенциал в развитии сотрудничества с Пекином в области радиоэлектроники, заявил 21 сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе заседания подкомиссии в китайском Куньмине.

«Российские и китайские компании уже реализуют обмен технологиями в области флеш-памяти для систем хранения данных», — цитирует РИА Новости Мантурова.

По его словам, в настоящее время в РФ работают над локализацией высокоточного радиоизмерительного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что в России началась разработка невидимого для радаров противника ракетного экраноплана, который будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.

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