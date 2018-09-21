«Для людей в возрасте важно приносить пользу обществу»

Каспийск, Дагестан, , 08:09 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношение положительное. Полностью поддерживаю мнение и рассуждения президента России Владимира Путина. Если глава государства считает, что такой шаг необходим, нет оснований ему не доверять заявил корреспонденту ИА REGNUM директор ГБУ ДО РД «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», г. Каспийск, мастер спорта международного класса по боксу (Республика Дагестан) Николай Ердыгин.

Люди в возрасте 60−65 лет достаточно активны и вполне могут активно трудиться. Когда человек работает, он чувствует себя нужным обществу. Без работы человек чахнет и начинает болеть. В спорте, например, возрастные работники очень нужны, они передают свой богатый опыт молодым спортсменам, это очень важно.

«В повышении пенсионного возраста ничего страшного нет. Не стоит на пенсии сидеть дома. Лучше работать, быть активным, передавать опыт молодым и приносить пользу обществу, работа держит человека в тонусе, даёт силы и желание творить. Особенно это важно для людей в возрасте», — высказал свое мнение Ердыгин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»