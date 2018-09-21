Мадуро объявил дату выхода «петро» на международный рынок

Каракас, , 08:08 — REGNUM Национальная криптовалюта Венесуэлы «петро» начнет использоваться для проведения международных расчетов уже с октября 2018 года. Об этом в эфире государственного телевидения заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По словам главы государства, «петро» с 1 октября станет «средством для товарообмена и торговли», также Мадуро подчеркнул, что криптовалюта будет «конвертируемой мировой валютой». Следует отметить, что о создании «петро» Мадуро заявил в декабре 2017 года, а через два месяца в венесуэльскую «крипту», обеспеченную нефтяными запасами страны, уже было вложено иностранными инвесторами $3,3 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Николас Мадуро объявил стоимость «петро» и размер минимальной зарплаты в стране, который был установлен с 20 августа, когда республика перешла на новую, деноминированную валюту — суверенный боливар. Президент страны подчеркнул что один «петро» будет стоить $60, или 3,6 тыс. новых суверенных боливаров (360 млн неденоминированных боливаров).

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