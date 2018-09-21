Нефтяной рынок испугался угроз Трампа

Москва, , 07:21 — REGNUM На торгах товарной биржи ICE к вечеру 20 сентября цена барреля нефти Brent опять снизилась, причем более существенно, чем 19 сентября. Баррель подешевел на 0,38%, до $78,74 за баррель. Наиболее вероятной причиной падения цены стала запись президента США Дональда Трампа в Twitter, где он в приказном тоне, в стиле «поди и принеси», категорически потребовал от ОПЕК «немедленно снизить цены на нефть», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Медведи» нефтяного рынка после сделанного Трампом заявления заметно активизировались днем, но на вечерних торгах их активность чуть притихла. По всей видимости, Трамп так высказался в преддверии заседания мониторингового комитета «ОПЕК+», которое пройдет в Алжире в ближайшее воскресенье (23 сентября).

Участники соглашения «ОПЕК+» этот твит распоясавшегося президента США, скорее всего, проигнорируют. Однако в краткосрочном аспекте нефть, скорее всего, не выйдет из коридора $78−79,50 за баррель. Сегодня, 21 сентября, цена нефти останется в этом коридоре, если вечерний отчет компании Baker Hughes по количеству активных нефтяных платформ в США не принесет каких-либо ярких сюрпризов.

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