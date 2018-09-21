Рубль неоднозначно отреагировал на прогнозы правительства РФ

Москва, , 07:13 — REGNUM На биржевых торгах 20 сентября утром рубль взял хороший старт по отношению к доллару и евро и начал неплохо расти. Однако к вечеру картина несколько изменилась: евро все-таки смогло обогнать рубль на повороте и укрепиться. К вечеру доллар подешевел к российской национальной валюте на 0,44% до 66,453 руб. А евро к вечеру четверга выросло к рублю на 0,24% до 78,098 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

На заседании российского правительства 19 сентября обсуждался проект государственного бюджета на 2019−2021 гг. В ходе заседания глава правительства Дмитрий Медведев и министры, отвечающие за экономический блок, сделали ряд довольно важных заявлений. Глава правительства высказал мнение, что инфляция потребительских цен в ближайшие три года не выйдет за рамки действующего целевого значения в 4% в год. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что обменный курс рубля через некоторое время вернется на справедливый уровень, под которым, видимо, подразумевался прогноз Минэкономразвития по курсу доллара на конец года в 63,90 руб./долл. Рынок воспринял эти заявления неоднозначно, судя по разнонаправленной динамике рубля к доллару и евро.

На ICE нефть Brent к вечеру 20 сентября упала в цене на 0,38% до $78,47 за баррель. Евро выросло к доллару на 0,74% до 1,17 582 долл. за евро на фоне заявлений председателя Евросовета Дональда Туска о созыве в середине ноября внепланового саммита по вопросу о будущем выходе Великобритании из ЕС.

Ужесточение санкций США против России может отыграться в курсах валют сегодня, 21 сентября, но влияние этого события на рубль будет довольно ограниченным. Исходя из правительственных заявлений и прогнозов, сохраняется прогноз по курсу доллара в 66−67 руб., а прогноз по евро немного сдвигается до 77,5 — 78,7 руб.

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