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ЯТЭК пытается взыскать 6 млрд рублей с принадлежащей Магомедову компании

Экономика

В арбитраж подано шесть исков

Якутск, 21 сентября 2018, 06:02 — REGNUM  ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» обратилась в арбитражные суды Якутии и Москвы с исками, ответчиком по которым выступает принадлежащая Зиявутдину Магомедову компания «Инвестор». Общая сумма исковых требований составляет 5,9 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из картотеки арбитражей.

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Все иски приняты к производству и будут рассмотрены судами в течение октября. Информация о том, в связи с чем у ЯТЭК возникли финансовые претензии к ООО «Инвестор», в картотеке не опубликована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в арбитраж с исками в адрес ЯТЭК обратился Сбербанк. Он намерен взыскать с «Якутской топливно-энергетической компании» 4,4 млрд рублей.

Напомним также, что в апреле 2018 года спикер Госсобрания республики Александр Жирков, комментируя дело «Суммы», призвал депутатов быть готовыми ко всему, в том числе к наихудшему сценарию в виде банкротства главного теплоснабжающего предприятия региона — ЯТЭК.

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Уголовное дело владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых
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