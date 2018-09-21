Пятница, 21 Сентября 2018 года
04:14:19 МСК

«Подает признаки восстановления». МВФ оценила состояние экономики Грузии

Экономика

В МВФ отмечают, что грузинскую экономику вовремя и эффективно поддержали из вне

Вашингтон, 21 сентября 2018, 04:05 — REGNUM  Экономика Грузии идет на поправку, сообщили в МВФ.

По словам Кристин Лагард, главы Международного валютного фонда, грузинская экономика подает признаки восстановления. Это происходит благодаря «разумной макроэкономической политике».

Своё заявление Лагард сделала после переговоров с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Напомним, в конце июня МВФ одобрил кредит в размере $42,25 млн для Грузии. Полная программа помощи «экономическим реформам» рассчитана на три года. На втором этапе планировалось перечислить $285 млн, из которых $83 млн в Тбилиси уже отправлено.

Читайте подробнее: МВФ одобрил Грузии кредит на $42 млн

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа Грузия и Европейская комиссия подписали меморандум о выделении Тбилиси €45 млн финансовой помощи для «осуществлении экономических реформ».

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС выделяет Грузии 45 млн евро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Грузии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить