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Испанские магазины думают о введении платы за примерку одежды

Экономика

Во всем виноваты интернет-магазины

Мадрид, 21 сентября 2018, 02:37 — REGNUM  В связи с падением прибылей испанские магазины вводят плату за примерку одежды, заявила советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо, сообщает портал «Испания по-русски».

На эту меру власти решились пойти из-за ставшей популярной «хитрой» схемы по заказу одежды через интернет. Некоторые пользователи ходят в обычные магазины, примеряют понравившуюся одежду, а потом заказывают ее через интернет, зная точный размер.

По словам Пилар-дель-Олмо, если не принять никаких решительных мер, люди продолжат заказывать вещи через интернет таким способом. Она считает, что взимание платы за примерку одежды поможет огородить малый местный бизнес от крупных транснациональных компаний, торгующих вещами онлайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из проблем торговли в странах Европейского союза называют низкую конкурентоспособность на фоне китайского импорта. Так, в июле австрийская газета Kurier написала, что растущая экономическая мощь Китая вызывает большие опасения.

Читайте ранее в этом сюжете: Kurier: Европа нуждается в идеях по борьбе с экономической мощью Китая

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