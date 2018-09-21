В Нижегородской области создадут региональный экспортный совет

Нижний Новгород, , 00:17 — REGNUM В Нижегородской области планируется создать региональный экспортный совет при губернаторе. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин в ходе бизнес-форума «Время экспорта», который проводится в рамках международного Digital Summit, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Мы ставим перед собой большие задачи: к 2024 году несырьевой неэнергетический объём экспорта должен достигнуть отметки в 6 млрд долларов. Задача правительства региона — простимулировать увеличение экспорта через совместную работу с Российским экспортным центром, правительством России и предприятиями области. Мы будем активно участвовать в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», — подчеркнул Никитин.

По его словам, экспортный совет будет заниматься решением проблемных вопросов экспортной деятельности.

Губернатор напомнил, что в первом полугодии 2018 года несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области превысил 1,8 млрд долларов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде с 19 по 21 сентября. Ключевая тема саммита — цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни.

В рамках саммита уже был заключен ряд соглашений. Так, было подписано соглашение о сотрудничестве с АО «ЭР-Телеком Холдинг». Совместная деятельность будет направлена на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. В августе 2018 года компания развернула сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для предоставления услуг Интернета вещей в Нижнем Новгороде.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве с российским представительством компании Cisco — ООО «Сиско Солюшенз». В рамках документа стороны будут взаимодействовать по нескольким направлениям: «Умный город» — повышение эффективности управления и контроля за городскими службами и инфраструктурой; «Цифровое производство» — внедрение систем повышения эффективности производства, конкурентоспособности производимой продукции; а также «Цифровая школа» — создание единой цифровой информационно-образовательной среды для образовательных учреждений, цифровых учебно-методических комплексов, инфраструктуры для предоставления возможности дистанционного обучения.