Ижевск получит 3,4 млрд рублей на реконструкцию аэропорта до 2023 года

Ижевск, , 23:53 — REGNUM Удмуртия получит 3,37 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта Ижевска. Средства будут выделяться в течение пяти лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Так, в 2019 году на эти цели поступит 61,5 млн рублей, в 2020-м — 92,3 млн рублей, в 2021-м — 850 млн рублей, в 2022-м — 1,2 млрд рублей, в 2023-м — 1,16 млрд рублей.

Также средства на аналогичные цели предусмотрены законопроектом еще трем аэропортам в Приволжском федеральном округе (ПФО): Бегишево (Татария), Пермь и Киров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разговоры о необходимости реконструкции аэропорта Ижевска велись еще в 2016 году. Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев обсуждал эти планы с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и получил «положительный ответ». Планировалось, что обновленный аэропорт будет полностью готов к 100-летнему юбилею знаменитого оружейника Михаила Калашникова в 2019 году.

В январе 2017 года стало известно, что на реконструкцию аэропорта направят 2,582 млрд рублей. Сумма была внесена в соглашение для региона, подготовленное Росавиацией в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 2010−2020 гг.»

В декабре 2017 года новый глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что обновленный аэропорт республика получит к 2021 году.

В январе 2018 года появились эскизы проекта аэропорта, до начала строительно-монтажных работ планировалось разобрать старое недостроенное здание терминала. В марте стало известно, что работы приостановлены в связи с отсутствием финансирования.

В мае директор «Ижавиа» Александр Синельников заявил, что в течение пяти лет в Удмуртии может появиться международный терминал. В июле Бречалов в рамках встречи с председателем Внешэкономбанка Игорем Шуваловым пригласил ВЭБ стать партнером в рамках реализации проекта реконструкции аэропортового комплекса Ижевска.