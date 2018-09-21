Уолл-стрит: Все индексы закрылись в плюсе

Нью-Йорк, США, , 00:10 — REGNUM Основные индексы Фондового рынка США закончили день торгов в плюсе, 20 сентября передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 251,22 пункта (0,95%), до 26 656,98 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 22,8 пункта (0,78%), до 2930,75 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 78,19 пункта (0,98%), до 8028,23 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, уже на открытии торгов 20 сентября S&P 500 обновил рекорд, в середине дня рекордного значения достиг Dow Jones. Оптимизм рынка связан с позитивными отчетами о потребительском спросе и общем состоянии экономики США.

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