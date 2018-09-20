Нижегородским пенсионерам увеличили прожиточный минимум на 2 рубля

Нижний Новгород, , 21:44 — REGNUM В Нижегородской области увеличился прогнозируемый прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году на два рубля по сравнению с прожиточным минимумом в текущем году. Соответствующий законопроект поддержали депутаты профильного комитета Законодательного собрания региона.

Согласно документу, прожиточный минимум составит в следующем году 8 102 рубля.

«Незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в регионе и стабильной стоимости корзины товаров первой необходимости», — прокомментировал министр социальной политики области Андрей Гнеушев.

Он напомнил, что размер прожиточного минимума формируется в рамках федерального законодательства. Он учитывает стоимость около 40 товаров первой необходимости, цены которых рассчитываются на основании статистических данных.

«Цены на продукты первой необходимости у нас не растут, и поэтому разница всего в два рубля. В восьми регионах ПФО такая же ситуация, а в остальных прожиточный минимум изменился незначительно. В целом это можно наблюдать по всей России», — добавил министр.

Он отметил, что в III—IV кварталах цены расти не будут, а будут только сокращаться и станут даже ниже уровня конца прошлого года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам августа в Нижегородской области зафиксирована дефляция в размере 0,2%, с начала года потребительские цены на все товары и услуги в регионе выросли на 3,1%. Показатель инфляции в годовом выражении превышает среднероссийский темп роста цен, который с начала года составил 2,5%.

Причем дефляция в регионе наблюдается в связи со снижением цен на плодоовощную продукцию в августе на 14,2%, что повлияло на продовольственную дефляцию, которая составила 1,2%. При этом в группе непродовольственных товаров и услуг цены увеличились за месяц на 0,3% и 0,2% соответственно. С начала года услуги подорожали на 4,1%, а товары непродовольственной группы — на 3,4%.