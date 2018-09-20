Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть

Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп потребовал от Организации производителей и экспортеров нефти (ОПЕК) «снизить цены прямо сейчас» — 20 сентября американский лидер опубликовал соответствующее сообщение в своем «Твиттере».

»Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они не будут в безопасности… и всё же они продолжают повышать и повышать цены на нефть! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены прямо сейчас!» — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября нефть марки Brent торгуется в коридоре $79 — $80 за баррель, вблизи максимальных за год. При этом основным «драйвером» нефтяных цен является снижение экспорта из Ирана благодаря предстоящим санкциям США.

Читайте также: Нефть не отходит от максимальных значений