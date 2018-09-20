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Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть

Экономика

«Монополия ОПЕК должна снизить цены прямо сейчас!»

Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 20 сентября 2018, 20:38 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп потребовал от Организации производителей и экспортеров нефти (ОПЕК) «снизить цены прямо сейчас» — 20 сентября американский лидер опубликовал соответствующее сообщение в своем «Твиттере».

»Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они не будут в безопасности… и всё же они продолжают повышать и повышать цены на нефть! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены прямо сейчас!» — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября нефть марки Brent торгуется в коридоре $79 — $80 за баррель, вблизи максимальных за год. При этом основным «драйвером» нефтяных цен является снижение экспорта из Ирана благодаря предстоящим санкциям США.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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