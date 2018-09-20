Таджикские хлопкоробы собрали почти 60 тысяч тонн хлопка

Душанбе, , 20:05 — REGNUM На 18 сентября 2018 года в Таджикистане собрано 59 тыс. 413 тонн хлопка, что составляет 16,2% от намеченного на сезон. Такие данные сегодня, 20 сентября, приводит министерство сельского хозяйства страны.

Больше всех хлопка было собрано в Хатлонской области Таджикистана — 45 тыс. 759 тонн, то есть 18,3% от прогноза на текущий год. 12 тыс. 404 тонны хлопка собрали в Согдийской области (12,5% от прогноза) и пока только 1 тыс. 250 тонн или 1,8% от запланированного — в районах республиканского подчинения.

В 2018 году посевы хлопчатника в Таджикистане занимают площадь 185 тыс. 817 га. Сбор урожая в южных областях страны начался в конце августа и продолжится примерно до конца октября.

Напомним, что в 2017 году по стране было собрано более 356 тысяч тонн хлопка.