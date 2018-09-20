Госдума пропишет тарифы проезда по вылетным платным полосам на трассах

Москва, , 20:00 — REGNUM В Госдуме признают, что финансовая сторона пользования выделенными платными полосами, важна для водителей, парламентарии намерены установить гибкие тарифы законами, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

В России могут появиться выделенные платные полосы на отдельных автомагистралях, вопрос о целесообразности появления таких полос Росавтодор намерен рассмотреть в 2019 году. Речь идет о вылетных магистралях из Москвы и других крупных городов, в которых присутствует трафик, транзит и востребованность. Платные вылетные полосы, считают в Госдуме, важны и для регионов.

«Сколько будет стоить проезд, как он будет изменяться в течение дня, как платить на проезд по платных выделенкам, как будет начисляться штраф за нарушение и в каком объеме? Все это необходимо прописать в законах», — написал в соцсети зампред комитета Госдумы по транспорту Сергей Бидонько («Единая Россия»).

По мнению парламентария, необходимо выявить наиболее подходящие для платного режима трассы.

«Конечно, движение по МКАД уже сегодня требует нетрадиционных решений проблемы заторов. В регионах тоже этот вопрос стоит довольно серьезно», — рассуждает депутат.