Четверг, 20 Сентября 2018 года
20:16:45 МСК

Пакистан пригласил саудитов присоединиться к «Шелковому пути»

Экономика

«Саудовская Аравия — первая страна, которую мы пригласили в качестве третьего партнера»

Пакистан пригласил саудитов присоединиться к «Шелковому пути»
Al Jazeera English
Саудовская Аравия

Исламабад, 20 сентября 2018, 19:03 — REGNUM  Правительство Пакистана пригласило Саудовскую Аравию присоединиться к Китайско-пакистанскому экономическому коридору (CPEC) — части китайского мегапроекта «Шелковый путь», 20 сентября передает агентство Reuters.

«Саудовская Аравия — первая страна, которую мы пригласили в качестве третьего партнера в CPEC», — заявил министр информации Фавад Чаудри.

По словам Чуадри, «если на то будет воля Аллаха», благодаря участию Саудовской Аравии «в Пакистан придут очень большие инвестиции».

Читайте также: Пакистан и Китай обсудили будущее проекта «Один пояс — один путь»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить