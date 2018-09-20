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В Таджикистане растет поголовье скота

Экономика

По стране насчитали более 8 млн голов

В Таджикистане растет поголовье скота
Йорданс Якоб. Изображения коровы на холсте. 1924

Душанбе, 20 сентября 2018, 18:59 — REGNUM  За восемь месяцев 2018 года министерство сельского хозяйства Таджикистана насчитало более 2,3 млн голов крупного рогатого скота и 5,7 млн голов — мелкого рогатого скота, передает «Авеста».

Как отметили в ведомстве, только 3% от общего количества скота выращивают крестьянские и общественные хозяйства. Подавляющее большинство, 93%, содержит население.

Подчеркивается также, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2017 года зафиксирован рост поголовья — на 29,3 тысячи голов крупного рогатого скота и на 91,9 тысячи — мелкого.

С января по август в Таджикистане всего было произведено 496,6 тысяч тонн молока и свыше 113,3 тысяч тонн мяса.

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Экономика Таджикистана
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