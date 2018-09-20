Украинские власти почти на 60% сократили количество субсидий на оплату ЖКХ

Киев, , 19:02 — REGNUM С начала 2018 года на Украине на 58,1% сократилось количество субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, сказано в отчёте Госстата, опубликованном 20 сентября на официальном сайте ведомства.

«В январе-августе 2018 года назначены субсидии 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 58,1%», — сказано в отчёте.

При этом средний размер субсидии в августе 2018 года уменьшился на 37,3% по сравнению с августом 2017 года и составил около 230 рублей.

Общий объём субсидий за восемь месяцев 2018 года составил чуть более 1,8 млн в рублёвом эквиваленте, что более чем вчетверо меньше субсидий, выданных населению Украины в 2017 году.

Напомним, на Украине разрабатывается механизм субсидирования населения живыми деньгами.

Читайте также: На Украине готовят монетизацию субсидий ЖКХ