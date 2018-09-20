Выходцы из других стран смогут получать «доход от гражданства» в Италии

Рим, , 18:07 — REGNUM Действие декрета о «доходе от гражданства» будет распространено в том числе на граждан Италии иностранного происхождения, заявил в четверг, 20 сентября, министр экономики и финансов Джованни Триа во время своего выступления в парламенте, передает Quotidiano.

Также доход от гражданства смогут получать граждане других стран ЕС — резиденты Италии, а также и граждане любых других государств, у которых есть с Италией двустороннее соглашение о социальной поддержке граждан.

Доход от гражданства предполагает выплату пособия безработным гражданам в период получения ими новой специальности в обмен на работу на общественных началах. Его величина должна составить 780 евро, но есть вероятность, что на первом этапе она составит 300 евро.

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