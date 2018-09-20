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На строительство обхода Анапы объявлен тендер на 8 млрд рублей

Экономика

Новую дорогу должны построить до конца 2021 года

Краснодар, 20 сентября 2018, 18:04 — REGNUM  Тендер на строительство и реконструкцию автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь на участке км 47 — км 52 (обход Анапы) объявлен управлением федеральных дорог «Черноморье» 19 сентября. Стартовая (максимальная) стоимость контракта заявлена в сумме 8 млрд 425 млн 109 тыс. 796 рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на материалы портала Госзакупок.

В соответствии с документацией, к работам подрядчик должен приступить с даты заключения государственного контракта, завершить — до 31 октября 2021 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию должно быть получено до декабря 2021 года.

Речь идет о строительстве скоростной четырехполосной автодороги в 13,5 км, должны быть предусмотрены развязки и путепроводы. Расчетная скорость на новой магистрали должна составить 120 км/ч. В документации прописаны и гарантийные сроки: так, верхний слой покрытия должен находиться в удовлетворительном состоянии как минимум четыре года, нижний слой — пять лет, на основание дорожной одежды должна даваться гарантия на срок до шести лет. Заявки на участие в тендере принимаются до 5 октября, 12 октября будут подведены итоги аукциона.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2019 год в Краснодарском крае запланировано начало строительства Дальнего северо-западного обхода Краснодара — новая магистраль должна сделать путешествие в Крым через Кубань более комфортным и быстрым. Новая дорога, с одной стороны, обеспечит подъездные пути к мосту, с другой, разгрузит город от пробок.

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Государственные закупки
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