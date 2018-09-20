Новый рекорд Уолл-стрит: Теперь Dow Jones

Нью-Йорк, США, , 18:10 — REGNUM Фондовый рынок США продолжает рост — очередной рекорд установил индекс Dow Jones, 20 сентября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 193,18 пункта (0,73%), до 26 598,94 пункта, индекс S&P 500 вырос на 13,32 пункта (0,46%), до 2921,27 пункта, индекс Nasdaq вырос на 53,10 пункта (0,67%), до 8003,13 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе торгов 20 сентября обновил рекорд индекс S&P 500 — на открытии рынка индекс сосавил 2919,73 пункта.

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