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ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики, сохранив прогноз по России

Экономика

Рост мирового ВВП в 2018-2019 годах может составить 3,7%

Париж, 20 сентября 2018, 17:56 — REGNUM  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила свой прогноз по росту мирового ВВП на 2018−2019 годы, сообщает 20 сентября пресс-служба организации.

Согласно новой оценке ОЭСР, рост мировой экономики и в текущем, и в следующем году составит 3,7%. Ранее в организации прогнозировали рост показателя в 2018 и 2019 годах на 3,8% и 3,9% соответственно.

В то же время ОЭСР оставила без изменений свой прогноз в отношении российской экономики. В организации ожидают, что рост ВВП России в текущем году составит 1,8%, в следующем году — 1,5%.

Снижение прогноза по мировому ВВП в ОЭСР связывают с ростом напряжённости в сфере торговли и политическими рисками. Отмечается, что уверенность на рынках снизилась, при этом рост торговли и инвестиций не оправдал ожиданий. Кроме того, отмечен достаточно скромный рост заработной платы в большинстве стран.

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Мировой финансовый кризис
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