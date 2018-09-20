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Задыхающаяся из-за АЧС Литва будет экспортировать свинину на Украину

Экономика

Получено разрешение на экспорт от ветеринарных ведомств Украины

Задыхающаяся из-за АЧС Литва будет экспортировать свинину на Украину
Laura Anderson
Свинья

Вильнюс, 20 сентября 2018, 17:47 — REGNUM  Литовская государственная продовольственно-ветеринарная служба сегодня, 20 сентября, объявила, что Литва получила разрешение на экспорт свинины на Украину, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Надзорные органы Украины констатировали, что, не смотря на эпидемию африканской чумы свиней, в Литве ситуация под контролем, а литовская продукция соответствует украинским нормам.

По данным на конец августа 2018 года, в Литве за этот год обнаружено 1174 очага АЧС в дикой фауне: 2690 трупов кабанов от АЧС найдено, в 271 отстрелянном во время охоты обнаружен вирус. В домашних хозяйствах и на фермах — 47 вспышек вируса за год. И это при строжайших требованиях по биологической защите, за несоблюдение которой серьёзно штрафуют.

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Чума свиней
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