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В Москве открылась выставка-ярмарка калужских производителей

Экономика

В рамках Дней Калужской области

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В Москве открылась выставка-ярмарка калужских производителей
Иллюстрация: ТРК «Ника ТВ»
В Москве открылась выставка-ярмарка калужских производителей

Москва, 20 сентября 2018, 17:38 — REGNUM  20 сентября в Москве на Нахимовском проспекте столицы открылась ярмарка и выставка-дегустация продукции калужских сельхозтоваропроизводителей, а также выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, всех участников встречала «Улица мастеровая» — в ходе работы интерактивных площадок желающие могли овладеть искусством гончара или изготовления куклы-веселушки из яблока. На выставке-дегустации продукции пищевых и перерабатывающих предприятий Калужской области для представителей федеральных торговых сетей и сетей города Москвы была представлена продукция КФХ Чернявская (козий сыр), ЗАО Хлебокомбинат, ООО «Ф-Траут (рыбные продукты), КФХ НИЛ (молочные продукты), ООО «Сырная губерния», ООО «Вкусный сыр», АО «Колос» (кондитерские изделия), ОАО «Думинический мясокомбинат», ООО «Агро-Инвест», ООО «Диал-К» (кондитерские изделия), ООО «ТД Оптина» (молочные продукты) и др.

Для гостей праздника также была подготовлена концертная программа с участием фольклорного ансамбля «Роща» и ансамбля казачьей песни «Вольный ветер» из г. Калуги, ансамбля русских народных инструментов «Играй, рожок!» и ансамбля народного танца «Купава» из г. Обнинска, ансамбля народной песни «Раздолье» из п. Товарково Дзержинского района.

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