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Госконтроль Литвы призвал готовиться к экономическому кризису

Экономика

Экономика перегревается, установили литовские государственные аудиторы

Вильнюс, 20 сентября 2018, 17:35 — REGNUM  Государственный контроль Литвы, который провёл аудит состояния экономики страны, сегодня, 20 сентября, призвал власти как можно быстрее наращивать финансовые резервы на случай экономического кризиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В выводах аудита не исключается экономический кризис, который может наступить уже до 2021 года. Аудиторы напомнили, что уязвимость экономики продиктована несколькими факторами: нестабильность из-за выхода Великобритании из ЕС, возможное развитие кризиса в Турции, рискованная фискальная политика Италии, негативными демографическими процессами в самой Литве, рост неравенства и риски нищеты. Кроме того, прогнозируется, что рост ВВП Литвы в ближайшие годы будет самым низким в Прибалтике.

Также стоит добавить к этому списку сокращение дотаций ЕС.

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Экономика Литвы
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