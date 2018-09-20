Уолл-стрит: Индекс S&P бьёт рекорд на открытии торгов

Нью-Йорк, США, , 17:28 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне», индекс S&P 500 уже на открытии торгов обновил рекорд, 20 сентября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 113,63 пункта (0,43%), до 26 519,39 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 11,78 пункта (0,41%), на уровне 2919,73 пункта. Индекс Nasdaq открылся выше на 43,49 балла (0,55%), на уровне 7993,53 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Уолл-стрит 19 сентября проходили для основных индексов разнонаправленно — Dow Jones и S&P 500 расли, Nasdaq падал.

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