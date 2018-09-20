Аренда костромских лесов пополнила бюджет на 766 млн рублей

Кострома, , 17:22 — REGNUM С начала года арендаторы костромских лесов пополнили государственный бюджет на 766 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Это почти на 10% больше показателей предыдущего года.

За 9 месяцев текущего года лесопользователи региона заплатили за аренду 745 миллионов рублей, еще 21 миллионов рублей поступило от должников. Местные власти объясняют увеличение поступлений эффективной работой с должниками.

В прошлом году лесопользователи Костромской области заплатили в областной и федеральный бюджет 372 миллиона рублей. Чиновники отмечали, что собранные средства превысили запланированный объем на 25%.

ИА REGNUM отмечает, что лесопромышленный комплекс в Костромской области играет одну из важнейших ролей. Удельный вес экспортируемой продукции комплекса составляет более 60%. В частности, из области экспортируется 95% фанеры, 73% древесностружечных плит, и 17% пиломатериалов. Крупнейшими лесозаготовительными предприятиями в Костромской области являются ООО «Кроностар», НАО «Свеза Кострома», НАО «Свеза Мантурово».