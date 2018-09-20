Бюджет Ленобласти на 2019 год сверстан с уменьшенным дефицитом

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:25 — REGNUM Правительство Ленинградской области 20 сентября утвердило проект областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. В середине октября законопроект о бюджете будет вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Доходы бюджета-2019 запланированы в объеме 113 млрд 845 млн 818 тысяч рублей. Расходы составят 120 млрд 356 млн 648 тысяч рублей. Таким образом дефицит бюджета составит 6 млрд 510 млн 830 тыс. рублей.

Для сравнения: доходы областного бюджета в 2018 году запланированы в объеме 105 млрд рублей, расходы — 117,9 млрд рублей. Дефицит бюджета-2018 — 12,9 млрд рублей.

В 2020 году, как ожидается, доходы бюджета Ленобласти вырастут до 119,7 млрд рублей, расходы составят 125,1 млрд рублей. На 2021 год доходная часть составит 120,5 млрд рублей, расходы — 122,5 млрд рублей. «Таким образом технический дефицит будет снижен до 1,9 млрд рублей», — отмечают в областном правительстве.

В 2019 году основными расходными статьями бюджета Ленобласти станут образование — 30,6 млрд рублей, здравоохранение — 22,3 млрд рублей, социальная защита населения — 16,9 млрд рублей, развитие жилищно-коммунального комплекса — 7,3 млрд рублей, поддержка сельского хозяйства — 5,7 млрд рублей, формирование комфортной среды и строительство жилья — 3,4 млрд рублей.

Также на сегодняшнем заседании областного правительства были озвучены параметры социально-экономического развития региона на более отдаленный период.

Как ожидается, к 2024 году средняя заработная плата работающих в Ленобласти увеличится в диапазоне от 62,3 тысяч рублей до 64,3 тысяч рублей, промышленность будет расти в диапазоне от 2,8% до 3,2% ежегодно.

Валовый региональный продукт в 2024 году увеличится на 11,9% к уровню 2018 года, по базовому варианту прогноза, а по целевому варианту — на 16,8%. Базовый прогноз предполагает сохранение текущих трендов, целевой — улучшение внешнеэкономической обстановки.

«Реальные показатели социально-экономического развития Ленинградской области существенно превышают прогнозные. Так, мы ожидали, что достигнем триллионного объема валового регионального продукта только к 2020 году, но зафиксировали этот показатель уже по итогам 2017 года», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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