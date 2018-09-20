В тамбовском центре «Геометрия бизнеса» начались дни муниципалитетов

Тамбов, , 17:18 — REGNUM Муниципальные образования Тамбовской области представят экономический и инвестиционный потенциал в деловом пространстве «Геометрия бизнеса». Сегодня, 20 сентября, здесь открылись дни города Рассказово, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Деловое пространство «Геометрия бизнеса» создано в целях поддержки предпринимательства в Тамбовской области. Здесь объединены различные организации и инфраструктурный сервис для открытия и ведения бизнеса. Губернатор Александр Никитин поставил задачу максимально использовать возможности этого центра для представления потенциала муниципалитетов во всех сферах и отраслях. «Геометрия бизнеса» стала площадкой для проведения дней муниципалитетов.

«Мы открыли этот центр для того, чтобы не только тамбовские предприниматели, но и предприниматели из других районов могли здесь получить все услуги, которые им нужны, новые знания, практики, помощь, которая потребуется для развития бизнеса», — отметил первый вице-губернатор Александр Ганов.

Вместе с другими гостями мероприятия он ознакомился с товарами и услугами, которые представили рассказовские предприниматели. Широко представлена продукция пищевой промышленности, народных промыслов и пользующийся большим спросом рассказовский трикотаж.

О трудовых ресурсах, инвестиционных площадках, развивающихся производствах рассказал глава Рассказово Алексей Колмаков. По его словам, на территории города работают пять крупных и средних предприятий. Объем отгруженных товаров в 2017 году увеличился на 14,5% и превысил 1,6 млрд рублей. Оборот продукции и услуг, производимый малыми предприятиями, составил 2,5 млрд рублей. В этой сфере работают 6 тыс. человек, то есть каждый третий трудоспособный житель города.

Лидерами промышленного комплекса Рассказово, как по показателям выпуска и отгрузки продукции, численности работающих, уровню заработной платы, так и по социальной значимости, налоговой доли города являются АО «Биохим», ООО «Фарадей» и народное предприятие «Хлеб». В малом бизнесе в прошлом году появилось 24 новых предприятия и начали свою деятельность 152 индивидуальных предпринимателя, дополнительно создано 270 рабочих мест. Предприниматели города Рассказово — ежегодные участники и победители областного конкурса «Лучший предприниматель года».

Алексей Колмаков отметил, что стратегическая цель города в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности — создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса. Практические вопросы развития территории будут обсуждены в рамках круглых столов, дискуссионных площадок с представителями власти и институтов поддержки бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Геометрия бизнеса» — это единая площадка, созданная для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Обращаться сюда могут как действующие предприниматели, так и любой желающий открыть свое дело. Здесь сосредоточены центр кластерного развития, центр поддержки экспорта, региональный центр инжиниринга, центр поддержки предпринимательства, микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», а также многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг, которые действуют в режиме одного окна.

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