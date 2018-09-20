Воронеж хотят опутать сетью платных парковок

Воронеж, , 17:05 — REGNUM Платные парковки со временем могут появиться не только в центральной части Воронежа, но и в других районах города — наиболее загруженных. Об этом 20 сентября на пресс-конференции сообщил замглавы города по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Как отмечалось, возможность создания платных парковок в других районах города сейчас рассматривается. Власти хотят посмотреть, окажется ли проект эффективным, и в этом случае распространить опыт и на другие районы.

Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в центре Воронежа должны заработать с 1 октября. Первые две недели будет действовать льготный период, для освоения системы оплаты. Всего создано шесть тысяч парковочных мест, парковки будут работать в будни в дневное время — с 08:00 до 20:00. Стоимость часа — 40 рублей. Предусмотрены льготы для инвалидов и ветеранов, резидентам предложат меньше, но все же заплатить. Сэкономить власти предлагают и путем приобретения абонемента: годовой, например, обойдется в 50 с лишним тысяч рублей.

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