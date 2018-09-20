Четверг, 20 Сентября 2018 года
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Министр Орешкин верит, чт экономика РФ преодолеет отставание от Германии

Экономика

Темпы роста превзойдут рост мирового ВВП

Министр Орешкин верит, чт экономика РФ преодолеет отставание от Германии
Dimitri dF
Верую, ибо абсурдно

Москва, 20 сентября 2018, 17:01 — REGNUM  Благодаря экономическому росту Россия сможет войти в пятерку крупнейших экономик мира, рассказал 20 сентября министр экономического развития Максим Орешкин на заседании правительства.

Рост позволит преодолеть нынешнее отставание от Германии.

«Прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятёрку самых крупных экономик мира, преодолев текущее (около 4%) отставание от Германии», — объявил Орешкин.

Ранее министр назвал факторы, которые положительно повлияют на экономику. В их числе смягчение демографического удара (в том числе за счет пенсионной реформы и миграционных потоков), инвестиции и рост производительности труда.

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Макроэкономика России
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