Министр Орешкин верит, чт экономика РФ преодолеет отставание от Германии

Москва, , 17:01 — REGNUM Благодаря экономическому росту Россия сможет войти в пятерку крупнейших экономик мира, рассказал 20 сентября министр экономического развития Максим Орешкин на заседании правительства.

Рост позволит преодолеть нынешнее отставание от Германии.

«Прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятёрку самых крупных экономик мира, преодолев текущее (около 4%) отставание от Германии», — объявил Орешкин.

Ранее министр назвал факторы, которые положительно повлияют на экономику. В их числе смягчение демографического удара (в том числе за счет пенсионной реформы и миграционных потоков), инвестиции и рост производительности труда.