Власти Воронежа ввели льготный период на пользование платными парковками

Воронеж, , 16:50 — REGNUM Две недели, до 15 октября, составит льготный период пользования платными парковками в центральной части Воронежа. Об этом сообщил на пресс-конференции 20 сентября заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Это означает, что до 15 октября автовладельцам не будут приходить штрафы за парковку автомобилей без оплаты, а также за нарушение правил парковки. После истечения этого срока штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в центральной части Воронежа заработают платные парковки — всего будет введено шесть тысяч парковочных мест. Стоянки будут действовать с 08:00 до 20:00. Стоимость парковки составит 40 рублей в час, парковка в пределах 15 минут будет бесплатной для автовладельцев. Также установлены тарифы на абонементы: плата за сутки составит 400 рублей, на месяц — 4,5 тыс. рублей, за абонемент на год придется заплатить 50,2 тыс. рублей. Те воронежцы, которые живут в зоне платной парковки, получат резидентные парковочные разрешения за 1,8 тыс. в год. Льготы предоставят инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и узниками концлагерей.

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