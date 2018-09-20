Пенсионная реформа и цифровизация — названы факторы будущего роста в Рф

Москва, , 16:57 — REGNUM Россия ускорит экономический рост благодаря нескольким факторам, рассказал 20 сентября министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании правительства.

В первую очередь, это произойдет за счет смягчения демографического удара. Так, базовый сценарий предполагает сокращение экономически активного населения на 2 млн человек за шесть лет. Теперь же ожидается положительная динамика. Это будет достигнуто благодаря продолжительности активной жизни, миграционному притоку и пенсионной реформе. По словам министра, «занятость будет расти еще большими темпами».

Второй фактор — повышение объемов инвестиционной активности до уровня 25% ВВП. Для этого утвержден правительственный план.

Третье направление роста заключается в изменении производительности труда. Здесь рассчитывают на эффект от цифровизации, инноваций, а также на реализацию соответствующего нацпроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, рост экономики в 2018 году ожидается на уровне 1,8%, а уже в 2021 — свыше 3%. В целом ближайшие годы станут непростыми из-за внешнеэкономических факторов.