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Пенсионная реформа и цифровизация — названы факторы будущего роста в Рф

Экономика

Планируется, что занятость будет расти

Москва, 20 сентября 2018, 16:57 — REGNUM  Россия ускорит экономический рост благодаря нескольким факторам, рассказал 20 сентября министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании правительства.

В первую очередь, это произойдет за счет смягчения демографического удара. Так, базовый сценарий предполагает сокращение экономически активного населения на 2 млн человек за шесть лет. Теперь же ожидается положительная динамика. Это будет достигнуто благодаря продолжительности активной жизни, миграционному притоку и пенсионной реформе. По словам министра, «занятость будет расти еще большими темпами».

Второй фактор — повышение объемов инвестиционной активности до уровня 25% ВВП. Для этого утвержден правительственный план.

Третье направление роста заключается в изменении производительности труда. Здесь рассчитывают на эффект от цифровизации, инноваций, а также на реализацию соответствующего нацпроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, рост экономики в 2018 году ожидается на уровне 1,8%, а уже в 2021 — свыше 3%. В целом ближайшие годы станут непростыми из-за внешнеэкономических факторов.

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Пенсионная реформа
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