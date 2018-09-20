Фондовый индекс Вьетнама (VN) вырос в ходе торговой войны США и Китая

Ханой, , 17:15 — REGNUM Администрация Дональда Трампа заявила, что наложит 10% налог на товары из Китая общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Угроза торговой войны была одной из причин, по которой индекс VN упал в середине июля и оставался в красном цвете вплоть до 18 сентября. Индекс акций Вьетнама или VN-Index — это взвешенный по капитализации индекс всех компаний, зарегистрированных на Фондовой бирже Хошимина.

Несмотря на то, что тренд на снижение позиций индекса сохранялся до конца утренней сессии, VN-Index до конца торгов сохранялся в зеленом цвете, приблизившись к порогу в 1000 пунктов.

Издание VNExpress сообщает, что по итогам торгов 18 сентября индекс VN вырос почти на 6 пунктов (0,6%) до 993,49 пунктов. Индекс VN30, который представлял 30 крупных акций, также получил около 960 пунктов. На Ханойской бирже индекс HNX вырос на 0,74%, индекс UPCOM вырос на 0,3%.

Торги открылись красным в связи с усилением торговой войны. Индекс VN снизился на 5 пунктов в начале сессии и оставался в красном цвете во время утренней сессии. Большинство акций с большой капитализацией упали, но рынок упал чуть менее 1%, на рынке не было признаков распродажи.

Не только основной рынок, рынок деривативов также зафиксировал сильный импульс. Фьючерсы на VN30 в сентябре, октябре и декабре выросли на 11 пунктов выше контрольного уровня.