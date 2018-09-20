Рынок фастфуда во Вьетнаме: крупным игрокам здесь не место

Ханой, , 16:44 — REGNUM Крупнейшие сети ресторанов быстрого питания, такие как Lotteria, Burger King, Domino's Pizza, Pizza Hut и пр., продолжают терпеть убытки во Вьетнаме.

Список компаний с наибольшими убытками во Вьетнаме возглавляет сеть ресторанов быстрого питания Lotteria. Убытки Lotteria во Вьетнаме оцениваются как очень высокие и составляют $18 млн. За Lotteria следует компания Jollibee, которая пришла на вьетнамский рынок позже Lotteria на год. Компания также терпит крупные убытки. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», все крупнейшие вышеперечисленные сети ресторанов быстрого питания терпят убытки с тех пор, как вошли на вьетнамский рынок.

В то же время, сеть KFC, несмотря на продолжительный убыточный период, сумела его преодолеть. По результатам 2017 г. KFC зафиксировал прибыль в размере $4,5 млн. По мнению экспертов, потенциальный рост вьетнамской экономики может изменить положение на рынке. Вьетнамский рынок общественного питания оценивается как привлекательный. Наблюдаются позитивные сдвиги в экономике, население меньше 35 лет составляет 60%. Ряд крупных компаний уже получают прибыль. Весьма вероятно, вьетнамский рынок общественного питания в скором времени будет выглядеть иначе.