Вьетнамская компания DOMESCO – в списке лучших компаний для работы в Азии

Ханой, , 18:14 — REGNUM 19 сентября в г. Хошимине состоялась официальная церемония, в рамках которой были награждены компаний с наиболее благоприятными условиями для работы сотрудников. В числе лучших компаний для работы в Азии — DOMESCO.

Награда «Лучшая компания для работы» является одной из наиболее престижных наград в мире бизнеса. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», компания DOMESCO прошла четыре раунда оценивания и была выбрана из 130 компаний, представляющих совершенно разные сферы. Эксперты оценивали целый ряд базовых показателей, среди которых корпоративная культура, уровень удовлетворения среди сотрудников, рабочая обстановка и пр.

Компания DOMESCO вошла в список 27 лучших компании Азии в 2018 г. В компании проводились, а также продолжают проводиться широкие элективные курсы повышения квалификации и подготовки кадров. Стратегия компании заключается во внимательном отношении к своим сотрудникам, поэтому компания поддерживает и стимулирует развитие профессиональных навыков.