Четверг, 20 Сентября 2018 года
18:38:07 МСК

Во Вьетнаме резко выросло количество технологических стартапов

Экономика

В настоящее время во Вьетнаме функционирует более 3 000 технологических стартапов, что вдвое превышает показатель 2015 г

Ханой, 20 сентября 2018, 18:13 — REGNUM  Во Вьетнаме состоялась конференция, организованная при содействии министерства науки и технологического развития, в рамках которой обсуждались вопросы привлечения капитала в технологические стартапы, которых уже более 3 000 на территории Вьетнама.

В настоящее время на территории Социалистической Республики Вьетнам действует более 40 инвестиционных фондов, преимущественно иностранных. Более 90 проектов получили финансовую поддержку на сумму $291 млн. Некоторые из них стали особо популярными, как то: Kyber Network, Foody и др.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ноября 2018 г. во Вьетнаме состоится Techfest (технологический фестиваль, в котором примут участие ведущие специалисты в области цифровых технологий).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить