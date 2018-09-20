Во Вьетнаме резко выросло количество технологических стартапов

Ханой, , 18:13 — REGNUM Во Вьетнаме состоялась конференция, организованная при содействии министерства науки и технологического развития, в рамках которой обсуждались вопросы привлечения капитала в технологические стартапы, которых уже более 3 000 на территории Вьетнама.

В настоящее время на территории Социалистической Республики Вьетнам действует более 40 инвестиционных фондов, преимущественно иностранных. Более 90 проектов получили финансовую поддержку на сумму $291 млн. Некоторые из них стали особо популярными, как то: Kyber Network, Foody и др.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ноября 2018 г. во Вьетнаме состоится Techfest (технологический фестиваль, в котором примут участие ведущие специалисты в области цифровых технологий).