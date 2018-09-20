Четверг, 20 Сентября 2018 года
18:41:12 МСК

Россия и Бангладеш подписали протокол к договору по АЭС «Руппур»

Экономика

Российские специалисты создадут систему обеспечения физической защиты для первой в Бангладеш АЭС «Руппур»

Дакка, 20 сентября 2018, 17:30 — REGNUM  В Вене на полях 62-ой Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Россия и Бангладеш подписали протокол к межправительственному соглашению о сотрудничестве в строительстве АЭС «Руппур». По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», в подписании приняли участие генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Бангладеш Яфеш Осман.

Дополнительный протокол предусматривает возможность привлечения российских специалистов для создания системы обеспечения физической защиты для АЭС «Руппур». Соответствующие мероприятия будут осуществлены в соответствии с требованиями и под надзором МАГАТЭ.

Строительство АЭС «Руппур» началось неподалеку от города Ишварди в 2013 году в исполнение межправительственного соглашения между Россией и Бангладеш. Объем выработки электроэнергии на первой в Бангладеш атомной электростанции составит 2400 МВт.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить