Орешкин ожидает в 2018 году роста экономики России в 1,8%

Москва, , 16:24 — REGNUM Экономика России покажет рост в 2018 году на уровне 1,8%, заявил 20 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства.

«В целом по текущему году мы ожидаем, что экономика покажет рост на уровне 1,8%, а инфляция закончит год на отметке 3,4%, в том числе благодаря тому факту, что динамика рубля к валютам наших торговых партнёров, таких как Турция или Китай, выглядит существенно лучше, чем к доллару», — сказал Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу, подготовленному министерством, в 2021 году рост экономики превысит 3%. При этом уровень инфляции предполагается поддерживать в рамках 4%.

В целом, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, предстоящие годы из-за внешних факторов станут для экономики страны непростыми.