Четверг, 20 Сентября 2018 года
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В Воронежской области собран четвертый миллион тонн зерна

Экономика

На данный момент обработано 88% всей уборочной площади

Воронеж, 20 сентября 2018, 16:10 — REGNUM  Четыре миллиона тонн зерна собрали хозяйства Воронежской области по состоянию на 20 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

На данный момент в хозяйствах региона обмолочено 1 млн 277,6 тыс. гектаров — это 88% от всей уборочной площади. Средняя урожайность по области составила 31,4 центнера с гектара, хотя в отдельных районах урожайность превышает 43 ц/га.

По прогнозу, урожай зерновых в регионе в Воронежской области составит не менее 4,5 млн тонн зерна. В 2017 году в регионе были получены рекордные 5,7 млн тонн зерновых.

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