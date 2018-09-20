Инфляцию в России остановят на уровне 4%

Москва, , 16:11 — REGNUM Правительство РФ примет меры для удержания инфляции на стабильно низком уровне, заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, ключевая цель работы в денежно-кредитной политике на 2019 и 2020−2021 годы — это «поддержание стабильно низкой инфляции, ориентиром остаются 4%».

Реализации поспособствуют несколько факторов, в числе которых умеренно жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка, а также использование инструментов для поддержания финансово-экономической стабильности, такие как сбалансированная бюджетная политика и антимонопольное регулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидаемый рост экономики РФ с 2021 года прогнозируется свыше 3%. В целом предстоящие годы станут для России непростыми из-за внешних факторов, от которых государство сможет уже скоро полностью восстановить защиту.