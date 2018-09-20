Пакистанское правительство представило проект «мини-бюджета»

Исламабад, , 16:13 — REGNUM Министр финансов Асад Умар представил в парламенте обновленный бюджет страны. Правительство переложит налоговое бремя с бедных на богатых, а также поддержит сельское хозяйство и промышленность.

Новый бюджет Пакистана был представлен в ходе заседания Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV. правительство намерено снизить налоговое бремя на беднейшие слои населения, увеличив налогообложение самых обеспеченных: граждане, зарабатывающие до 400 тысяч рупий (200 тысяч рублей) в год, будут освобождены от подоходного налога. В то же время, если годовой доход превышает 5 миллионов рупий (около 2 миллионов рублей), с гражданина будет взиматься единовременно 600 тысяч рупий (300 тысяч рублей) и 29% от суммы сверх 5 миллионов рупий. Кроме того, будут повышены налоги на предметы роскоши, такие как автомобили представительского класса, импортные сыры и дорогие мобильные телефоны.

Сельское хозяйство получит прямые субсидии на приобретение удобрений, а промышленные предприятия, в частности, в Панджабе — на нефть и газ. Несмотря на меры экономии, новый бюджет будет дефицитным — разрыв между расходами и доходами вырастет до 2,7 триллионов рупий (около 1,35 триллионов рублей), что составит 6,6% ВВП. Подобный дефицит бюджета правительство допускает впервые за 70 лет истории страны.