В Нижнем Тагиле разработали новый комплекс для заготовки леса

Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:04 — REGNUM Уникальный комплекс для заготовки леса разработали специалисты Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Опытный образец машины гражданского назначения был продемонстрирован на неделе отраслевых выставок и международных форумов GRAND EXPO-URAL, сообщает 20 сентября пресс-служба «Уралвагонзавода».

Заместитель генерального директора Уральского КБ Александр Ан пояснил, что комплекс позволяет вести автоматический учет количества заготовленной, а также сортировать деловую древесину и энергетическую.

«Это — первый опытный образец комплекса для заготовки леса или — харвестер. Он уникален и способен заменить, только вдумайтесь, сразу семь бригад на лесоповале», — говорится в сообщении предприятия.

Отмечается, что специалисты из Нижнего Тагила продолжают осваивать перспективную гражданскую продукцию.

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов.

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